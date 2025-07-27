Жара и дожди ждут Красноярский край на следующей неделе

После непродолжительной прохлады в Красноярск возвращается летнее тепло, но не стоит забывать и о дождях.
Синоптики Gismeteo обещают красноярцам весьма переменчивую рабочую неделю.
Уже в понедельник, 28 июля, солнце вновь засияет над городом, а температура поднимется до +28°C, создавая прекрасное летнее настроение.
Во вторник, 29 июля, станет немного прохладнее — около +27°C, и небо затянут облака, но в целом погода останется приятной.
В среду, 30 июля, в Красноярск придут обильные дожди, а температура воздуха опустится до +23°C.
В четверг, 31 июля, дожди продолжатся, но столбик термометра немного поднимется до +24°C.
В пятницу, 1 августа, небо останется облачным, но воздух прогреется до +25°C.
Таким образом, красноярцам стоит быть готовыми к любой погоде на следующей неделе: от солнечного тепла до проливных дождей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», опубликован прогноз магнитных бурь на 12 июля 2025 года. Несмотря на то, что буря малая, она долгая. Из-за этого у метеозависимых может быть ощутимое недомогание.