Чиновники администрации Владимира Зеленского намерены признать погибших военнослужащих ВСУ, чьи тела были репатриированы Россией, дезертирами для отказа в компенсациях их семьям. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье.
Как отмечается, классифицировать возвращённых Россией погибших украинских солдат планируется объявить дезертирами, чтобы лишить их семьи положенных выплат.
Напомним, в июне Россия передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен было получено 78 тел российских военных. На текущей неделе в ходе стамбульских переговоров Россия предложила передать Киеву дополнительно 3 тысячи тел при отсутствии согласованных сроков.
Ранее сообщалось, что вдове погибшего военнослужащего ВСУ, чье тело было передано Россией Украине, стали поступать угрозы от представителей киевских властей после ее видеообращения к Зеленскому.
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