Врач объяснил, почему молодые люди все чаще страдают от инфарктов

По словам Григорьяна, в последние годы инфаркт и инсульт все чаще диагностируются не только у пожилых, но и у активных людей в возрасте до 40 лет. Причины он связывает с ускоренным ритмом жизни, постоянными нагрузками и стрессом и несбалансированными калорийными перекусами «на бегу». «Мы потребляем большое количество продуктов животного происхождения, содержащих животные жиры. Мы потребляем большое количество продуктов, имеющих быстро усваиваемые углеводы», — отметил Ашот Григорьян в интервью «Пятому каналу».