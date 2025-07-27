Врач объяснил, почему молодые люди все чаще страдают от инфарктов

Быстрые перекусы, стресс и нагрузки повышают риск инфаркта до 40 лет.
Врачи фиксируют рост числа инфарктов среди молодых россиян — причиной этого специалисты называют не наследственность, а особенности современного образа жизни. О тенденции рассказал кандидат медицинских наук и эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян.
По словам Григорьяна, в последние годы инфаркт и инсульт все чаще диагностируются не только у пожилых, но и у активных людей в возрасте до 40 лет. Причины он связывает с ускоренным ритмом жизни, постоянными нагрузками и стрессом и несбалансированными калорийными перекусами «на бегу». «Мы потребляем большое количество продуктов животного происхождения, содержащих животные жиры. Мы потребляем большое количество продуктов, имеющих быстро усваиваемые углеводы», — отметил Ашот Григорьян в интервью «Пятому каналу».
Врач добавил, что молодые люди часто пренебрегают здоровьем ради работы и личных целей, отдавая предпочтение быстрым перекусам и пропуская полноценные приемы пищи. Это приводит к образованию холестериновых бляшек в сосудах, которые могут разорваться и вызвать инфаркт. Григорьян также подчеркнул, что увлечение интенсивными тренировками в спортзале при уже ослабленных сосудах может спровоцировать трагические последствия.
Отдельно специалист отметил, что инсульты у молодых нередко связаны не только с неправильным питанием, но и с врожденными сосудистыми аномалиями. До определенного момента они могут себя не проявлять, однако затем внезапный разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг и экстренной госпитализации.