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Российские пловцы обновили национальные рекорды на чемпионате мира в Сингапуре

Российские пловцы показали выдающиеся результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Российские пловцы показали выдающиеся результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Кирилл Пригода установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом, преодолев ее за 58,53 секунды и улучшив предыдущее достижение Антона Чупкова на 0,3 секунды.

Еще один рекорд России был обновлен в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем. Команда в составе Дарьи Трофимовой, Александры Кузнецовой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой показала время 3:35,95, что на 0,92 секунды лучше их же предыдущего достижения.

Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Дзюба установил антирекорд в российском футболе.