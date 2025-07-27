Российские пловцы обновили национальные рекорды на чемпионате мира в Сингапуре

Российские пловцы показали выдающиеся результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Кирилл Пригода установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом, преодолев ее за 58,53 секунды и улучшив предыдущее достижение Антона Чупкова на 0,3 секунды.
Еще один рекорд России был обновлен в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем. Команда в составе Дарьи Трофимовой, Александры Кузнецовой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой показала время 3:35,95, что на 0,92 секунды лучше их же предыдущего достижения.
Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Дзюба установил антирекорд в российском футболе.