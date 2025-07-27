Российские пловцы обновили национальные рекорды на чемпионате мира в Сингапуре

Еще один рекорд России был обновлен в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем. Команда в составе Дарьи Трофимовой, Александры Кузнецовой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой показала время 3:35,95, что на 0,92 секунды лучше их же предыдущего достижения.