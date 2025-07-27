Следователи прекращают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье

СК завершает работу на месте крушения Ан-24.
Следственный комитет завершает основную фазу работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас эксперты заканчивают осмотр места происшествия, одновременно сотрудники МЧС приступили к транспортировке крупных обломков самолета.
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«Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна», — написали в telegram-канале регионального СК. Параллельно с этим продолжаются следственные действия: допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводится изучение изъятых на месте происшествия предметов и документов.
Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке информации, полученной с бортовых самописцев — так называемых «черных ящиков» самолета Ан-24. На протяжении всего полета до момента столкновения с землей отказов в работе систем не обнаружено. В ведомстве отметили, что самописцы получили значительные повреждения в результате пожара, однако записанные в них сведения были сохранены и будут использованы при расследовании обстоятельств происшествия.