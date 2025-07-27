Следователи прекращают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке информации, полученной с бортовых самописцев — так называемых «черных ящиков» самолета Ан-24. На протяжении всего полета до момента столкновения с землей отказов в работе систем не обнаружено. В ведомстве отметили, что самописцы получили значительные повреждения в результате пожара, однако записанные в них сведения были сохранены и будут использованы при расследовании обстоятельств происшествия.