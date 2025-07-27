Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня

Камбоджа и Таиланд достигли договоренности о немедленном прекращении огня. Соответствующую информацию подтвердил премьер Камбоджи Хун Манет.
По его словам, прийти к соглашению удалось при непосредственном участии президента США Дональда Трампа, который выступил в роли посредника в переговорах.
Напомним, конфликт между Таиландом и Камбоджей перерос в открытое вооруженное противостояние. Боям предшествовал инцидент 23 июля, когда тайский солдат подорвался на мине. Утром 24 июля страны обменялись ударами, в том числе с использованием авиации.
Дональд Трамп позднее сообщил, что власти Таиланда и Камбоджи согласились немедленно провести встречу сторон для обсуждения перемирия на фоне военной эскалации в регионе. По его словам, Соединенные Штаты готовы возобновить торговые переговоры с этими странами после урегулирования конфликта.