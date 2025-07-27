Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня

Дональд Трамп позднее сообщил, что власти Таиланда и Камбоджи согласились немедленно провести встречу сторон для обсуждения перемирия на фоне военной эскалации в регионе. По его словам, Соединенные Штаты готовы возобновить торговые переговоры с этими странами после урегулирования конфликта.