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Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня

Договоренность о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем достигнута при посредничестве Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Камбоджа и Таиланд достигли договоренности о немедленном прекращении огня. Соответствующую информацию подтвердил премьер Камбоджи Хун Манет.

По его словам, прийти к соглашению удалось при непосредственном участии президента США Дональда Трампа, который выступил в роли посредника в переговорах.

Напомним, конфликт между Таиландом и Камбоджей перерос в открытое вооруженное противостояние. Боям предшествовал инцидент 23 июля, когда тайский солдат подорвался на мине. Утром 24 июля страны обменялись ударами, в том числе с использованием авиации.

Дональд Трамп позднее сообщил, что власти Таиланда и Камбоджи согласились немедленно провести встречу сторон для обсуждения перемирия на фоне военной эскалации в регионе. По его словам, Соединенные Штаты готовы возобновить торговые переговоры с этими странами после урегулирования конфликта.

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