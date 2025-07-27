В Красноярском крае отремонтировали лыжероллерную трассу

В Красноярском крае отремонтировали еще один спортивный объект. Речь идет о лыжероллерной трассе на территории спортивной школы имени Гарри Эллера в городе Бородино. Там расширили трассу, уложили новый асфальт, привели в порядок зону огневого рубежа. Работы проводились в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
По словам руководителя спортивной школы Виталия Сапожникова, обновление лыжероллерной трассы улучшит качество тренировок. И привлечет еще больше желающих тренироваться. Плюс теперь можно будет проводить различные соревнования местного и краевого формата. Местные спортсмены уже опробовали ее — говорят, что качество скольжения стало лучше и комфортнее кататься в целом.