В Псковской области сбили украинский БПЛА

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВС Украины в Псковской области, заявил в своем Telegram-канале Михаил Ведерников.
«В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков», — говорится в его публикации.
Кроме того, Ведерников указал, что на фоне действующего режима беспилотной опасности в регионе могут наблюдаться перебои в работе связи.
Напомним, ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны РФ минувшей ночью, на 27 июля, ликвидировали над территорией страны 99 украинских беспилотников.
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