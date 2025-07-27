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В Псковской области сбили украинский БПЛА

Оперативные службы работают на месте падения обломков.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВС Украины в Псковской области, заявил в своем Telegram-канале Михаил Ведерников.

«В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков», — говорится в его публикации.

Кроме того, Ведерников указал, что на фоне действующего режима беспилотной опасности в регионе могут наблюдаться перебои в работе связи.

Напомним, ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны РФ минувшей ночью, на 27 июля, ликвидировали над территорией страны 99 украинских беспилотников.

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