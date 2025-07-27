За сутки в Омской области потушили 5 пожаров

За прошедшие сутки в Омской области потушили 5 пожаров, погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Так, в Кормиловском районе в садоводстве «Кружевница» произошел крупный пожар. Огонь быстро охватил весь участок: загорелся дом, баня и автомобиль. ЧП произошло накануне рано утром. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали открытое горение.
«Возгорание на 47 квадратах ликвидировали 7 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Произошло обрушение кровли. В ходе разбора завалов пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области.
Точные причины смерти мужчины пока устанавливаются. А дознаватели МЧС России выясняют, из-за чего мог произойти пожар.
Всего в регионе за минувшие сутки произошло 5 возгораний, в двух случаях горела трава и мусор. Спасатели оперативно побороли огонь, обошлось без жертв.
Между тем сотрудники регионального МЧС напоминают омичам о том, что необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с огнем: использовать только специально оборудованные места для разведения костров, не оставлять открытый огонь без присмотра и всегда держать рядом средства для тушения.