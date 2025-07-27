За сутки в Омской области потушили 5 пожаров

Между тем сотрудники регионального МЧС напоминают омичам о том, что необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с огнем: использовать только специально оборудованные места для разведения костров, не оставлять открытый огонь без присмотра и всегда держать рядом средства для тушения.