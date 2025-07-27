В столице Индонезии Джакарте состоялась международная акция памяти в честь героев Великой Отечественной войны, СВО и независимости страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции спустили на воду 100 бумажных шаров со свечами. На каждом фонарике было написано имя героя.
Присутствующие вспомнили о Героях России Ольге Качуре с позывным «Корса» и Нурмагомеде Гаджимагомедове. Также почти память военкора Ростислава Журавлева и многих других.
Вечер был приурочен к месяцу Курской битвы — легендарного сражения, ставшего символом несгибаемой воли советского народа.
В акции приняли участие высокопоставленные чиновники Индонезии, дипломаты из дружественных стран, лидеры мнений. Это говорит об общей истории прошлого и настоящего.