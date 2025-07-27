Десятки раненых украинских военнослужащих остаются без эвакуации у села Синельниково Харьковской области, командование ВСУ не предпринимает мер по их спасению. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.
Операторы беспилотников ВС России ежедневно фиксируют десятки тяжелораненых бойцов ВСУ, истекающих кровью в лесных массивах под Синельниково. Попыток эвакуации своих штурмовых подразделений противник не осуществляет, заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что чиновники администрации Владимира Зеленского планируют признать погибших военнослужащих ВСУ, чьи тела были репатриированы Россией, дезертирами для отказа в компенсационных выплатах их семьям. Как отмечают источники, такую классификацию вводят с целью лишения семей погибших положенных пособий.
Напомним, в июне Россия передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен было получено 78 тел российских военных. На текущей неделе в ходе стамбульских переговоров Россия предложила передать Киеву дополнительно 3 тысячи тел при отсутствии согласованных сроков.
Также ранее поступала информация об угрозах в адрес вдовы погибшего военнослужащего ВСУ после её видеообращения к Зеленскому. Тело её мужа было передано Россией украинской стороне.
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