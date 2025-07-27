Калинская вышла в финал теннисного турнира WTA в Вашингтоне

В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над британкой Эммой Радукану.
Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Калинской. В финале Калинская встретится с канадкой Лейлой Фернандес. В полуфинале Фернандес обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, посеянную под третьим номером, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Калинской 26 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. У неё нет титулов под эгидой этой организации. Лучший результат россиянки на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Радукану 22 года, и она занимает 46-е место в мировом рейтинге. В активе британки один титул WTA. В 2021 году она выиграла Открытый чемпионат США.
Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на хардовом покрытии и завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет более 1,2 миллиона долларов. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса, которая снялась с турнира из-за травмы.
Ранее сообщалось, что на грядущем Открытом чемпионате США (US Open) по теннису в основной сетке одиночных соревнований среди мужчин и женщин Россию представят 16 теннисистов.