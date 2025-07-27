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Следователи завершают работу на месте крушения в Амурской области: что известно

Следователи в Амурской области изъяли двигатели разбившегося Ан-24.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области сотрудники Следственного комитета изъяли два двигателя с разбившегося самолёта Ан-24. Осмотр судна находится в завершающей стадии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится в завершающей стадии», — сообщает ведомство.

Известно, что в настоящее время сотрудники МЧС занимаются транспортировкой крупных частей самолёта. Проводится опрос пострадавших и свидетелей. Также ведётся работа с найденными вещами и документами.

Следователи СК России провели осмотр места происшествия и извлекли останки тел погибших. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Продолжается опрос потерпевших и свидетелей, а также осмотр изъятых предметов и документов.

Напомним, 24 июля с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, летевший из Хабаровска. Позже были обнаружены обломки разбившегося самолета и стало известно, что при крушении погибли 48 человек.