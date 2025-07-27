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В Пулково сделали заявление на фоне задержки десятков рейсов из-за БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов и задержках вылета из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пулково временно закрылся из-за угрозы атаки ВСУ.

В петербургском аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов и задержках вылета из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — написали в telegram-канале Пулково. В администрации аэропорта порекомендовали пассажирам внимательно следить за информацией на онлайн-табло Пулково, а также использовать официальный бот аэропорта в Telegram для получения оперативных обновлений о статусе рейсов.

Ранее аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку самолетов в связи с потенциальной угрозой атаки беспилотников со стороны украинских сил. Как отметили в Росавиации, введение подобных ограничительных мер является необходимым шагом для обеспечения безопасности полетов, поскольку приоритетом остается защита пассажиров и экипажей.

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