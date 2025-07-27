Мировой рекорд по продолжительности жизни побили в Японии

Жители Японии совместными усилиями смогли установить новый мировой рекорд по продолжительности жизни. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили на NHK.
Еще в прошлом году средняя продолжительность жизни у японцев составляла 81,09 года, у японок — 87,13 года. Таким образом, государству удалось побить рекорд в 40-й раз.
На данный момент страна в общем рейтинге продолжительности жизни среди мужчин занимает шестое место. Япония в этом плане уступает Швеции, Швейцарии и Норвегии.
По данным Минздрава государства, в этом году каких-либо изменений в продолжительности жизни населения не было. Разница показателя составила 0 процентов у мужчин и 0,01 процента у женщин, уточнили на телеканале.
Недавно ученые из Медицинской школы Икана в США заявили, что наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывают скорость старения мозга и иммунной системы. Такие выводы они сделали на основе результатов своего исследования.
Испанский эксперт по долголетию Педро Абисанда, в свою очередь, рассказал, что одним из первых признаков приближающейся старости является на первый взгляд незначительное снижение скорости ходьбы.