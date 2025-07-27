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Фигурант дела дал показания на брянского экс-замгубернатора

В рамках коррупционного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко один из фигурантов дал признательные показания.

В рамках коррупционного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко один из фигурантов дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Петроченко А. С. к инкриминируемому деянию, которое усматривается из результатов оперативно-разыскной деятельности, признательных показаний подозреваемого, показаний свидетелей», — говорится в сообщении.

Имя подозреваемого, который дал показания, не раскрывается. Сообщается, что на имущество его сына был наложен административный арест.

Петроченко арестовали в середине октября прошлого года. Чиновника задержали с поличным во время получения взятки от предпринимателя. Он же все и рассказал следствию про чиновника-коррупционера.