Еда для ума: какие продукты сделают ваш мозг сильнее, напомнили в Приморье

Хотите сохранить острый ум и отличную память на долгие годы? Секрет может быть проще, чем вы думаете. Правильный рацион способен не только укрепить здоровье тела, но и значительно улучшить работу мозга, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав Приморья.
Ученые доказали, что определенные продукты могут стать настоящими помощниками в борьбе с возрастными изменениями мозга и улучшить когнитивные функции. Специалисты минздрава Приморья сделали список из топ-продуктов для здоровья вашего «серого вещества».
Горький шоколад — настоящий суперфуд для мозга. Благодаря содержанию природных нейромедиаторов он помогает улучшить память и способность к обучению. Главное — выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао.
Жирная рыба (лосось, форель, скумбрия) — кладезь Омега-3 жирных кислот. Эти вещества создают надежную защиту от развития болезни Альцгеймера и деменции, поддерживая здоровье нервных клеток.
Цитрусовые — лидеры по содержанию витамина С. Апельсины помогают замедлить процессы старения мозга и поддерживают его работоспособность на высоком уровне.
Ягоды — настоящая сокровищница полезных веществ. Черника, малина и клубника содержат антоцианы, которые улучшают связь между нейронами и способствуют лучшему запоминанию информации.
Орехи и семена богаты витамином Е и антиоксидантами. Они создают защитный барьер от окислительного стресса, который может негативно влиять на работу мозга.
Зелень — шпинат, брокколи и капуста — настоящие чемпионы по содержанию витамина К и фолиевой кислоты. Эти вещества улучшают когнитивные функции и поддерживают ясность ума.