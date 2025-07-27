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Еда для ума: какие продукты сделают ваш мозг сильнее, напомнили в Приморье

Минздрав Приморья напоминает: правильное питание полезно и для ума.

Источник: Комсомольская правда

Хотите сохранить острый ум и отличную память на долгие годы? Секрет может быть проще, чем вы думаете. Правильный рацион способен не только укрепить здоровье тела, но и значительно улучшить работу мозга, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав Приморья.

Ученые доказали, что определенные продукты могут стать настоящими помощниками в борьбе с возрастными изменениями мозга и улучшить когнитивные функции. Специалисты минздрава Приморья сделали список из топ-продуктов для здоровья вашего «серого вещества».

Горький шоколад — настоящий суперфуд для мозга. Благодаря содержанию природных нейромедиаторов он помогает улучшить память и способность к обучению. Главное — выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао.

Жирная рыба (лосось, форель, скумбрия) — кладезь Омега-3 жирных кислот. Эти вещества создают надежную защиту от развития болезни Альцгеймера и деменции, поддерживая здоровье нервных клеток.

Цитрусовые — лидеры по содержанию витамина С. Апельсины помогают замедлить процессы старения мозга и поддерживают его работоспособность на высоком уровне.

Ягоды — настоящая сокровищница полезных веществ. Черника, малина и клубника содержат антоцианы, которые улучшают связь между нейронами и способствуют лучшему запоминанию информации.

Орехи и семена богаты витамином Е и антиоксидантами. Они создают защитный барьер от окислительного стресса, который может негативно влиять на работу мозга.

Зелень — шпинат, брокколи и капуста — настоящие чемпионы по содержанию витамина К и фолиевой кислоты. Эти вещества улучшают когнитивные функции и поддерживают ясность ума.