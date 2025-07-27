Еда для ума: какие продукты сделают ваш мозг сильнее, напомнили в Приморье

Хотите сохранить острый ум и отличную память на долгие годы? Секрет может быть проще, чем вы думаете. Правильный рацион способен не только укрепить здоровье тела, но и значительно улучшить работу мозга, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав Приморья.