Небеса подарят шанс: Рунический гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа для всех знаков зодиака

Перевёрнутый Кено может затруднить доступ к внутреннему огню — неясность, апатия, потеря вдохновения. Не паникуйте. Йера говорит, что всё идёт по плану, просто плоды ещё не созрели. Продолжайте делать своё. Вунье в прямом положении — прекрасная руна радости, тепла, праздника души. Конец недели принесёт свет, улыбки, вдохновение. Главное — не сдаваться на середине пути. Ваш свет уже близко. А ранее Life.ru рассказывал, какие знаки зодиака китайского гороскопа после новолуния 24 июля откроют двери счастью.