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Во Владивостоке установили новые 22 дорожных знака

Среди дорожных указателей, которые были установлены, — «Уступите дорогу», разметка для обозначения пешеходных переходов, а также знаки, предупреждающие об «Остановка запрещена».

Источник: Аргументы и факты

С начала текущей недели муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» осуществило установку 22 дорожных знаков нового образца на улицах Владивостока, как информирует пресс-служба городской администрации.

Среди установленных знаков — «Уступи дорогу», обозначения пешеходных переходов, а также знаки «Остановка запрещена».

Монтажные работы проводились по 17 адресам. Специалисты не только произвели замену устаревших знаков, но и установили новые, с целью повышения безопасности на дорогах.

Помимо установки новых знаков, ежедневно осуществляется техническое обслуживание уже установленных знаков дорожного движения.