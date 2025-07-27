Во Владивостоке установили новые 22 дорожных знака

С начала текущей недели муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» осуществило установку 22 дорожных знаков нового образца на улицах Владивостока, как информирует пресс-служба городской администрации.
Среди установленных знаков — «Уступи дорогу», обозначения пешеходных переходов, а также знаки «Остановка запрещена».
Монтажные работы проводились по 17 адресам. Специалисты не только произвели замену устаревших знаков, но и установили новые, с целью повышения безопасности на дорогах.
Помимо установки новых знаков, ежедневно осуществляется техническое обслуживание уже установленных знаков дорожного движения.