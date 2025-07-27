Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Небольшая облачность ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 — плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Такие значения на три-четыре градуса выше климатической нормы», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся в пределах нормы, они составят 747 миллиметров ртутного столба.