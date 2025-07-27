Губернатор проверил ход ремонта культурных объектов в Иркутске

Стоимость ремонта в здании концертного зала филармонии составляет более 72 млн рублей. Поскольку оно относится к памятникам культуры регионального значения, ведется постоянный надзор соответствующих ведомств. Обновление идет как внутри, так и снаружи, завершение по графику назначено на октябрь. Глава региона обратил внимание на состояние тротуара: после окончания ремонта его нужно восстановить.