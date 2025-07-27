Губернатор проверил ход ремонта культурных объектов в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил, как продвигается ремонт в областных учреждениях культуры, расположенных в Иркутске. Напомним: этим летом работы ведутся в областной филармонии, театре кукол «Аистенок» и музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Средства выделены в рамках исполнения национального проекта «Семья».
— В каждой точке мы видим движение вперед, работы идут по графику, — отметил Игорь Кобзев.
Стоимость ремонта в здании концертного зала филармонии составляет более 72 млн рублей. Поскольку оно относится к памятникам культуры регионального значения, ведется постоянный надзор соответствующих ведомств. Обновление идет как внутри, так и снаружи, завершение по графику назначено на октябрь. Глава региона обратил внимание на состояние тротуара: после окончания ремонта его нужно восстановить.
Готовится к открытию и театр кукол «Аистенок», оно должно состояться 30 августа. Маленьких зрителей театр встретит не только премьерой, но и обновленным зданием. Стоимость капитального ремонта составила 28 млн рублей.
В музыкальном театре им. Н. М. Загурского к началу нового сезона установят новые кресла в зрительном зале и обновят акустическое оборудование.