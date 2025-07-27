Фестиваль «Неделя панд» пройдет в Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа

Каждый день с 12:00 до 14:00 посетителей ждут творческие занятия на круге катания, а с 13:00 до 13:30 (кроме 31 июля) можно пообщаться с сотрудником, работающим с пандами. Он расскажет, чем кормят животных и как за ними ухаживают. Встречи будут проходить у павильона «Фауна Китая». На этой же площадке с 28 по 31 июля с 14:00 до 16:00 пройдут игры, посвященные медведям, на поле с лабиринтом и остановками для выполнения заданий. Для участников приготовили вопросы о пандах и их соседях в природе.