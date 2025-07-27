С 28 по 31 июля в Самаре ожидаются теплые дни без осадков

Жаркие перепады июля завершаются спокойной и комфортной погодой.
С 28 по 31 июля в Самаре ожидаются тёплые дни без осадков и лёгкая облачность.
Публикуем прогноз погоды по дням.
28 июля (понедельник): днём +25 °C, переменная облачность, ночью +19 °C.
29 июля (вторник): температура поднимется до +27 °C, облачное небо создаст лёгкую прохладу.
30 июля (среда): солнечный день без осадков, +28 °C.
31 июля (четверг): последний день месяца — +26 °C, ясное небо.
Конец июля обещает быть приятным: без жары и дождей. Погода будет идеальной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Ранее мы писали, что в областной столице привели в порядок сквер имени Высоцкого по поручению мэра Самары Ивана Носкова.
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