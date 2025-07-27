Аналитики рассказали, каких цен на арбузы и дыни следует ждать в августе

За последний год арбузы в стране подорожали на 4,5 процента — теперь их можно приобрести за 93 рубля за килограмм в сетевой рознице. Несмотря на это, дыни упали в цене — средняя стоимость сейчас составляет 125 рублей за килограмм. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали аналитики сервиса «Ценозавр».
По словам специалистов, речь идет о средних ценах на арбузы и дыни. По всей России можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения.
На стоимость фруктов и ягод влияет сезонный пик урожая, дорожающая логистика и спрос — традиционный рост потребления в августе-сентябре.
— В первой половине августа возможно небольшое снижение цен на 3−6 процентов из-за начала массовых поставок из южных регионов России и стран Средней Азии. При этом самые низкие по стране цены будут предсказуемо наблюдаться в южных регионах России, — передает РИАМО.
Ранее одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, прекратила производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов». В линейке остаются другие позиции — мини-наборы шоколадных конфет, включая «Коркунов Pure Choco» и Dove Promises.