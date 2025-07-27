Аналитики рассказали, каких цен на арбузы и дыни следует ждать в августе

За последний год арбузы в стране подорожали на 4,5 процента — теперь их можно приобрести за 93 рубля за килограмм в сетевой рознице. Несмотря на это, дыни упали в цене — средняя стоимость сейчас составляет 125 рублей за килограмм. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали аналитики сервиса «Ценозавр».