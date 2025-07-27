«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — написали в пресс-релизе Комитета.
Петербуржцев предупредили об ухудшении работы мобильной связи и интернета
Пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредила жителей города о возможном ухудшении качества мобильной связи и интернета в ближайшие дни. В Северной столице могут наблюдаться проблемы с доступом к сети Интернет.