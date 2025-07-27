Белорусские кардиохирурги спасли ребенка из Казахстана от пересадки сердца

Белорусские кардиохирурги спасли девятилетнего ребенка из Казахстана, страдающего тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии, от пересадки сердца, рассказали в Минздраве Беларуси. Уникальную высокотехнологичную операцию провели в РНПЦ детской хирургии в Минске в рамках соглашения между РНПЦ детской хирургии и Фондом обязательного медицинского страхования Минздрава Казахстана.
Во время проведения операции белорусским специалистам помогал и ведущий детский кардиохирург России, специалист по данному виду операций Евгений Кривощеков.
По словам главного внештатного детского кардиохирурга Минздрава Беларуси Константина Дроздовского, ребенок был в тяжелом состоянии, с выраженным нарушением кровотока и риском необходимости трансплантации сердца. Сейчас его реабилитация проходит успешно.
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