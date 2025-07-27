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Великобританию накрыла волна протестов: назревает новый кризис

The Telegraph: в Британии начались протесты против отелей для мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Великобританию накрыла волна протестов, назревает новый кризис — миграционный. Об этом пишет издание The Telegraph.

В субботу, 26 июля, в Великобритании прошли многочисленные демонстрации, направленные против размещения мигрантов в отелях. Это произошло на фоне растущего недовольства общества проблемой нелегального въезда в страну.

«В Норвиче сотни местных жителей собрались у отеля Brook Hotel, размахивая флагами Великобритании, требуя его закрытия. Протесты также прошли в Лидсе, Саутгемптоне и Ноттингемшире, и в воскресенье запланированы новые акции», — пишут аналитики издания.

Отмечается, что практически во всех регионах протесты прошли мирно, лишь однажды полиция должна была вмешаться из-за небольшой стычки между протестующими и активистами, которые выступают в поддержку миграционной политики королевства.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине прошли протесты. Сотни людей вышли с плакатами с требованием к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы тот покинул свой пост.