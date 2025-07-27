Великобританию накрыла волна протестов, назревает новый кризис — миграционный. Об этом пишет издание The Telegraph.
В субботу, 26 июля, в Великобритании прошли многочисленные демонстрации, направленные против размещения мигрантов в отелях. Это произошло на фоне растущего недовольства общества проблемой нелегального въезда в страну.
«В Норвиче сотни местных жителей собрались у отеля Brook Hotel, размахивая флагами Великобритании, требуя его закрытия. Протесты также прошли в Лидсе, Саутгемптоне и Ноттингемшире, и в воскресенье запланированы новые акции», — пишут аналитики издания.
Отмечается, что практически во всех регионах протесты прошли мирно, лишь однажды полиция должна была вмешаться из-за небольшой стычки между протестующими и активистами, которые выступают в поддержку миграционной политики королевства.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине прошли протесты. Сотни людей вышли с плакатами с требованием к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы тот покинул свой пост.