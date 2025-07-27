Во Владивостоке ищут элитных уборщиц для ВЭФ

ВЭФ — важнейшее международное мероприятие для столицы Приморья, куда пребывают крупнейшие бизнесмены и политики. Но и простым людям масштабный форум нравится. Можно подзаработать даже со шваброй в руках. Подробнее в материале «КП — Дальний Восток».
Обычные уборщики во Владивостоке получают, как правило, 25−40 тысяч рублей в месяц. Но если мыть не просто полы, а полы в помещениях, которые стали частью ВЭФ, жалованье взлетает в разы.
ВЭФовским клинерам готовы платить 3 600 рублей за один выход с пылесосом и тряпкой. Дневные смены длятся с 7.30 до 19.30, ночные — с 19.30 до 7.30.
Еще полагается премия в 2 тыс. руб., если «приведешь друга». Период работы с 31 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом говорится на популярной интернет-доске объявлений.
ВЭФовским клинерам готовы платить 3 600 рублей за один выход с пылесосом и тряпкой. Фото: скриншот с доски объявлений в интернете.
Набор требований к элитным уборщикам прост — наведение порядка в залах, кабинетах, переговорных. Из «плюшек» — бесплатная развозка на работы, официальное трудоустройство, обучение от компании, горячее питание, комната отдыха, форменная одежда.
Востребованы и кадры, которые будут следить за порядком на выставочных ВЭФовских объектах «Улицы Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. Им тоже обещают нестандартно высокую зарплату. За работу с 8 до 10 часов утра полагается 1800 рублей. Можно заработать и 4000 рублей за смену, если трудится с 8 до 19 часов. Фронт работ — послемонтажная уборка внутри павильонов на период с 20 августа по 2 сентября. Высшее образование не требуется, что не удивительно. Опыт тоже не обязателен.
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Не удивимся, если сейчас приморские педагоги или медсестры подсчитывают, сколько тысяч рублей в день платят им. И подумывают о временной переквалификации на период ВЭФ.
Ранее мы писали, что к предстоящему ВЭФ-2025 во Владивостоке откроется инновационный научно-технологический центр.