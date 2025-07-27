Во Владивостоке ищут элитных уборщиц для ВЭФ

Востребованы и кадры, которые будут следить за порядком на выставочных ВЭФовских объектах «Улицы Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. Им тоже обещают нестандартно высокую зарплату. За работу с 8 до 10 часов утра полагается 1800 рублей. Можно заработать и 4000 рублей за смену, если трудится с 8 до 19 часов. Фронт работ — послемонтажная уборка внутри павильонов на период с 20 августа по 2 сентября. Высшее образование не требуется, что не удивительно. Опыт тоже не обязателен.