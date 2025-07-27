FT: США и ЕС обсудили торговые пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

По данным источника, Латник и высокопоставленные чиновники из Евросоюза в течение долгого времени обсуждали окончательные условия торговых ограничений. В частности, речь шла о тарифах на сталь, автомобили и лекарственные препараты, произведённые в странах ЕС. Как сообщает источник, переговоры были непростыми и порой напряжёнными.