FT: США и ЕС обсудили торговые пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Глава Министерства торговли США Говард Латник и делегация Европейского союза обсуждали пошлины в преддверии встречи президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Представители ЕС и США вели активные переговоры перед встречей Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии, поскольку Брюссель планирует заключить соглашение с Вашингтоном, чтобы предотвратить экономическую катастрофу, которая может произойти из-за торговой войны между США и ЕС», — отмечает издание.
По данным источника, Латник и высокопоставленные чиновники из Евросоюза в течение долгого времени обсуждали окончательные условия торговых ограничений. В частности, речь шла о тарифах на сталь, автомобили и лекарственные препараты, произведённые в странах ЕС. Как сообщает источник, переговоры были непростыми и порой напряжёнными.
Ранее сообщалось о заявлении главы Министерства торговли США Говарда Лютника, что Вашингтон не намерен предоставлять ЕС отсрочку по импортным пошлинам, которые должны вступить в силу с 1 августа.