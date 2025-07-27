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В лесу на левом берегу Воронежа снова продают турбазу за 75 млн рублей

На левом берегу Воронежа, в микрорайоне Сомово, снова выставили на продажу турбазу. Объект расположен на улице Дубовая, 54 — недалеко от реки Усмань. Его стоимость составляет 75 млн рублей.

Источник: pixabay

Турбаза занимает участок площадью 6,1 гектара, предназначенный для рекреационного использования. Земля находится в аренде, однако сроки действия договора не уточняются.

Общая площадь построек — более 3,2 тыс. кв. м. На территории находятся столовая площадью почти 500 кв. м, бассейн, административный корпус, спальные помещения, клуб, общежитие для персонала и другие здания. К участку подведены все необходимые коммуникации — вода, электричество и канализация.

Судя по фотографиям, объекты находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в ремонте. Год назад эту же турбазу уже пытались продать — тогда цена составляла 80 млн рублей. База расположена в живописном лесу рядом с детскими лагерями «Полет», «Зеленый огонек» и «Алмаз».