В лесу на левом берегу Воронежа снова продают турбазу за 75 млн рублей

Турбаза занимает участок площадью 6,1 гектара, предназначенный для рекреационного использования. Земля находится в аренде, однако сроки действия договора не уточняются.
Общая площадь построек — более 3,2 тыс. кв. м. На территории находятся столовая площадью почти 500 кв. м, бассейн, административный корпус, спальные помещения, клуб, общежитие для персонала и другие здания. К участку подведены все необходимые коммуникации — вода, электричество и канализация.
Судя по фотографиям, объекты находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в ремонте. Год назад эту же турбазу уже пытались продать — тогда цена составляла 80 млн рублей. База расположена в живописном лесу рядом с детскими лагерями «Полет», «Зеленый огонек» и «Алмаз».