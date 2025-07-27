В лесу на левом берегу Воронежа снова продают турбазу за 75 млн рублей

Судя по фотографиям, объекты находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в ремонте. Год назад эту же турбазу уже пытались продать — тогда цена составляла 80 млн рублей. База расположена в живописном лесу рядом с детскими лагерями «Полет», «Зеленый огонек» и «Алмаз».