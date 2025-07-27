Участок для строительства дома освобожден в районе Филевский Парк

«В районе Филевский Парк в рамках программы реновации освобождена площадка под строительство нового жилого комплекса. На месте снесенного дома появится жилье общей площадью квартир около 9,6 тыс. кв. м. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена: здесь проведут озеленение, установят камеры видеонаблюдения и новые фонари. Для активного отдыха и занятий спортом для жителей создадут специальные площадки. Недалеко от будущей новостройки расположена станция метро “Фили”, а в десяти минутах ходьбы — благоустроенный парк “Фили”, — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислава Овчинского.