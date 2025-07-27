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Лукашенко сказал торговле про отзывы покупателей и ориентированность на человека

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении президента отмечено, что сфера торговли — это не просто сфера услуг, но и процесс живого общения, крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.

Сегодня в Беларуси торговля — это и торговые сети, и магазины шаговой доступности, и интернет-магазины. Но самое главное, что их объединяет — это ориентация на человека и удовлетворение его потребностей.

Президент Беларуси пожелал работникам торговли сохранять традиции, повышать качество и культуру обслуживания.

«А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей», — говорится в поздравлении.

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