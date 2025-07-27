Губернатор Иркутской области обсудил подготовку кадров для сферы туризма

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с рабочим визитом побывал в Иркутском районе. В числе прочего, он пообщался с представителями туристического бизнеса, работающими в поселке Большое Голоустное. Речь шла в подготовке квалифицированных кадров для этой отрасли. Кроме того, глава региона познакомился с работой базы отдыха, где были возведены.
модульные домики на средства федеральной субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» (с 2025 года — «Туризм и гостеприимство»).
— По поручению Президента России Владимира Путина на реализацию мероприятий по созданию модульных отелей Правительство РФ выделило значительные средства. Иркутская область активно участвует в этой программе, — отметил Игорь Кобзев.
Также губернатор напомнил, что Приангарье является участником президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого предполагается строительство новых всесезонных курортов и развитие сопутствующей туристической инфраструктуры. Именно поэтому, по мнению Игоря Кобзева, необходимо больше внимания уделить вопросу подготовки специалистов.
— Необходим комплексный план подготовки кадров в сфере туризма на перспективу ближайших пяти — десяти лет, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона отметил большой туристический потенциал Большого Голоустного и сообщил, что вопросы развития сферы гостеприимства на территории Иркутской области и подготовки кадров планирует обсудить с председателем комиссии Государственного Совета по направлению «Туризм» Олегом Кожемяко.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутской области завершили капитальный ремонт моста через реку Джидыкан в Чунском районе, через который проходит трасса из Тайшета в Братск.