Губернатор Иркутской области обсудил подготовку кадров для сферы туризма

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с рабочим визитом побывал в Иркутском районе. В числе прочего, он пообщался с представителями туристического бизнеса, работающими в поселке Большое Голоустное. Речь шла в подготовке квалифицированных кадров для этой отрасли. Кроме того, глава региона познакомился с работой базы отдыха, где были возведены.