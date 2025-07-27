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Следить за вещами и не заплывать за буйки: МВД напомнило о поведении на воде

МИНСК, 27 июл — Sputnik. МВД в летнее время уделяет повышенное внимание обеспечению правопорядка в местах массового отдыха граждан, в том числе вблизи водоемов, об этом напомнили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

️Чтобы отдых у водоема не стал трагедией, необходимо соблюдать ряд правил:

  • купаться в разрешенных и специально оборудованных местах;
  • не заплывать за буйки и далеко от берега;
  • заходить в воду только в трезвом состоянии;
  • не купаться в темное время суток, а также в местах, где сильное течение;
  • следует следить за своими личными вещами, не оставлять их без присмотра и не доверять прохожим.

В МВД призвали внимательно следить детьми и не оставлять их ни на минуту, а также не отвлекаться на разговоры и телефон.

Даже на мелководье ребенок может упасть и захлебнуться. Всегда помните, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасность.

обратили внимание в пресс-службе

Т️ам напомнили, что за купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.