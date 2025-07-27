Следить за вещами и не заплывать за буйки: МВД напомнило о поведении на воде

️Чтобы отдых у водоема не стал трагедией, необходимо соблюдать ряд правил:
- купаться в разрешенных и специально оборудованных местах;
- не заплывать за буйки и далеко от берега;
- заходить в воду только в трезвом состоянии;
- не купаться в темное время суток, а также в местах, где сильное течение;
- следует следить за своими личными вещами, не оставлять их без присмотра и не доверять прохожим.
В МВД призвали внимательно следить детьми и не оставлять их ни на минуту, а также не отвлекаться на разговоры и телефон.
Даже на мелководье ребенок может упасть и захлебнуться. Всегда помните, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасность.
Т️ам напомнили, что за купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.