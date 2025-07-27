Лесные пожары бушуют в турецкой провинции Ширнак из-за жары в 50,5 градуса

Турецкая провинция Ширнак побила новый температурный рекорд континентальной Европы — воздух там прогрелся до 50,5 градуса по Цельсию, из-за чего начались лесные пожары. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Tyrkie Today.
В других регионах страны показатели также превысили 40 градусов — эксперты производили замеры на расстоянии двух метров от земли в тени.
— Экстремальные температуры приходят на фоне более широкой картины повышения температуры по всему региону, а метеорологические службы предупреждают о продолжающихся превышениях температурных норм, — уточнили в газете.
Лесные пожары охватили восточную часть провинции Анталья. Огонь добрался и до жилых районов города Бурса. Возгорание быстро распространилось из-за аномальной температуры воздуха. Спасатели активно борются с огнем.
Суд в турецкой провинции Маниса в начале июля арестовал мужчину, который устроил лесной пожар на площади 12 гектаров в результате попытки уничтожить клеща. По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, за пять суток на территории Турции зафиксировали более 340 пожаров.