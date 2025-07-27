Лесные пожары бушуют в турецкой провинции Ширнак из-за жары в 50,5 градуса

Суд в турецкой провинции Маниса в начале июля арестовал мужчину, который устроил лесной пожар на площади 12 гектаров в результате попытки уничтожить клеща. По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, за пять суток на территории Турции зафиксировали более 340 пожаров.