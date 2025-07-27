Чоха, хинкали, тосты. Cын Софи Лорен женился в Тбилиси на грузинке, которая младше на 20 лет

Однако, несмотря на всю сказочность события, брак имеет свои особенности: он является гостевым. Мариам не планирует переезжать в США, где проживает Карло, а дирижёр не может оставить работу, так как активно гастролирует по миру. В связи с этим журналисты и недоброжелатели высказывают сомнения относительно долговечности их союза.