Чоха, хинкали, тосты. Cын Софи Лорен женился в Тбилиси на грузинке, которая младше на 20 лет

История их любви началась в социальных сетях, где Карло и познакомился с Мариам, впоследствии оказавшейся известным фитнес-тренером из Тбилиси. После нескольких лет общения онлайн и встреч на разных континентах, Карло по-настоящему влюбился.
Чтобы заключить брак с Мариам по грузинским православным канонам, дирижёр даже принял православие. Свадьба прошла с размахом, в национальном стиле и по-грузински колоритно: традиционный костюм чоха, хинкали, тосты.
Однако, несмотря на всю сказочность события, брак имеет свои особенности: он является гостевым. Мариам не планирует переезжать в США, где проживает Карло, а дирижёр не может оставить работу, так как активно гастролирует по миру. В связи с этим журналисты и недоброжелатели высказывают сомнения относительно долговечности их союза.
Ранее роскошную свадьбу, но уже в России сыграли блогер Михаил Литвин и его возлюбленная модель Адель Вейгель. Пара организовала церемонию в Подмосковье с размахом — праздник вышел на внушительные 100 миллионов рублей. В числе самых дорогих приобретений — Lamborghini за 40 миллионов и множество приглашённых гостей.