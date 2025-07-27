Старший сын Софи Лорен женился в Грузии: что известно о молодой невесте

Нужно отметить, что церемония прошла в Тбилиси в монастыре в Мцхете. Ради этого монастырь закрывали на 40 минут для посетителей. Но влюбленные после свадьбы не будут жить вместе. Это будет гостевой брак: молодая жена отказалась переезжать в США, где живет ее муж, а он не может бросить все и остаться в Грузии. Пара решила, что будут любить друг друга на расстоянии и изредка приезжать в гости.