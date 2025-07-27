Старший сын Софи Лорен женился в Грузии: что известно о молодой невесте

57-летний сын Софи Лорен, Карло Понти, влюбился в Мариам Шарманашвили, уроженку Грузии. Она младше наследника знаменитой актрисы на 20 лет и работает фитнес-тренером. Ради неё он изменил своим религиозным убеждениям. Их роман начался четыре года назад. Об этом пишет издание Super.
Карло Понти решился на второй брак. В прошлом году он сделал предложение своей возлюбленной. И вот теперь они сыграли свадьбу в Грузии. Свадьба прошла пышно. Невеста отдала дань традициям и выбрала скромный образ. На ней было нежное платье цвета слоновой кости и кружевная фата. А вот жених решил надеть костюм, который был похож на национальный свадебный наряд всех мужчин в Грузии.
Нужно отметить, что церемония прошла в Тбилиси в монастыре в Мцхете. Ради этого монастырь закрывали на 40 минут для посетителей. Но влюбленные после свадьбы не будут жить вместе. Это будет гостевой брак: молодая жена отказалась переезжать в США, где живет ее муж, а он не может бросить все и остаться в Грузии. Пара решила, что будут любить друг друга на расстоянии и изредка приезжать в гости.
Ранее KP.RU сообщил, что телеведущий Дмитрий Шепелев женился на своей возлюбленной и матери младшего сына Екатерине Тулуповой. Пара решила расписаться после восьми лет совместной жизни.