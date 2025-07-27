МЧС сказало, что горные спасатели приступили к работе в Беларуси

Горноспасательная служба МЧС создана в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника Минского городского управления МЧС Виталия Сушу. Эти специалисты будет заниматься спасением людей в шахтных сооружениях, на объектах строительства метро в Минске.
«Люди прошли обучение и отработали практические занятия, закуплена соответствующая техника и вооружение», — отметил Виталий Суша и подчеркнул, что белорусские спасатели учились у коллег из Санкт-Петербурга.
Кстати, в Витебске уже сутки ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине.
А еще, по информации МЧС, дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве.