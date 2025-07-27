Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сказало, что горные спасатели приступили к работе в Беларуси

Горноспасательная служба МЧС будет обеспечивать безопасность при строительстве метро в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Горноспасательная служба МЧС создана в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника Минского городского управления МЧС Виталия Сушу. Эти специалисты будет заниматься спасением людей в шахтных сооружениях, на объектах строительства метро в Минске.

«Люди прошли обучение и отработали практические занятия, закуплена соответствующая техника и вооружение», — отметил Виталий Суша и подчеркнул, что белорусские спасатели учились у коллег из Санкт-Петербурга.

Кстати, в Витебске уже сутки ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине.

А еще, по информации МЧС, дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве.