МЧС сказало, что горные спасатели приступили к работе в Беларуси

Горноспасательная служба МЧС создана в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника Минского городского управления МЧС Виталия Сушу. Эти специалисты будет заниматься спасением людей в шахтных сооружениях, на объектах строительства метро в Минске.