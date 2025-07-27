В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости раком на 20%

За последние три года в Красноярском крае зафиксирован значительный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями — более чем на 20%.
Данные приводятся в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В 2024 году в регионе было выявлено 16 тысяч новых случаев рака. На 100 тысяч населения приходится более пятисот онкобольных, что на 20,9% больше, чем в 2022 году.
Общее количество жителей Красноярского края, страдающих от онкологических заболеваний, в 2024 году достигло 82 508 человек, включая около 500 детей.
У детей чаще всего диагностируют лейкоз, а также онкологические заболевания, поражающие нервную систему, кости и мягкие ткани.
Как ранее писал «МК в Красноярске», по данным исследований, около трети случаев онкологии связаны с неправильным питанием, низкой физической активностью и вредными привычками, такими как курение и злоупотребление алкоголем.