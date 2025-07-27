Российские пловцы обновили два рекорда РФ на чемпионате мира в Сингапуре

В предварительном заплыве он преодолел это расстояние за 58,53 секунды и вышел в полуфинал первенства с лучшим результатом. Прежний рекорд РФ принадлежал Антону Чупкову, который смог проплыть указанную дистанцию за 58,83 секунды на чемпионате России, проходившем в 2020 году.