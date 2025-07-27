Российские пловцы обновили два рекорда РФ на чемпионате мира в Сингапуре

Российский спортсмен Кирилл Пригода в рамках первого заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре обновил рекорд РФ на дистанции 100 метров брассом.
В предварительном заплыве он преодолел это расстояние за 58,53 секунды и вышел в полуфинал первенства с лучшим результатом. Прежний рекорд РФ принадлежал Антону Чупкову, который смог проплыть указанную дистанцию за 58,83 секунды на чемпионате России, проходившем в 2020 году.
Ещё один рекорд обновили спортсменки Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, которые участвовали в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем. Пловчихи преодолели всю дистанцию за 3 минуты 35,95 секунды.
Они превзошли достижение, зафиксированное в июне на Кубке России. На том соревновании они показали результат 3 минуты 36,87 секунды.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре будет проходить до 3 августа. Спортсмены из РФ выступают на нём в нейтральном статусе.
Напомним, 21 июля российский синхронист Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль на ЧМ в Сингапуре, одержав победу в сольной произвольной программе. Он набрал 229,5613 балла. Серебро и бронза достались соответственно китайцу Муе Го (220,1926) и итальянцу Филиппо Пелати (213,9850).