Жизнь и гибель пчел представили в одном из самых впечатляющих проектов в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

В Нижегородском художественном музее завершает свою работу один из самых ярких проектов Первой международной экологической биеннале, «Зона пчел». Он создан Марией Сафроновой и Антоном Кузнецовым после посещения пасеки. Художники заехали туда за медом и увидели пчел, погибших из-за нарушения графика опыления агрохимикатами. Это настолько поразило воображение, что возникла идея арт-проект о жизни и смерти этих удивительных созданий природы. То, что художники испытали в тот момент, можно почувствовать в инсталляции «Не долетевшие до улья пчелы»..Авторы «Зоны пчел» прослеживают сходство человека и пчел, проявляющееся на самых разных уровнях — в построении дома, формировании среды и коллективных взаимоотношений. В инсталляции «Земля» наша планета рассматривается как большой улей, где с людьми соседствуют насекомые. Из поверхности Земного шара проступают соты. Выставка расположилась в нескольких специально отведенных залах и в основной экспозиции музея, где неожиданно можно наткнуться на улей или увидеть пчел на раме одной из картин.