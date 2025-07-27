Шесть двоен родилось на Кубани за сутки

На Кубани настоящий бэби-бум! За прошедшие сутки, с 26 по 27 июля, в регионе родилось 128 малышей — 64 девочки и 64 мальчика, сообщает глава минздрава Евгений Филиппов. Особым событием стало рождение шести двоен в разных городах Кубани.
Тройной праздник отметили в Краснодаре, где на свет появились сразу три пары близнецов. Еще по одной двойне родилось в Сочи, Новороссийске и Армавире.
Помимо двоен, в Краснодаре родилось 66 детей, а в Сочи — 27 малышей. Небольшой вклад внесли Апшеронский и Павловский районы, где появилось по одному новорожденному. В Новороссийске родились 12 деток.
«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — говорится в сообщении.