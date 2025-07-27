Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем ВМФ

Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Военно-Морского Флота. Текст обращения распространила пресс-служба Смольного. По словам Беглова и Бельского, этот праздник отражает великую историю и победный дух народа России, а также напоминает о великих подвигах и первооткрывателей, и моряков.
— Сегодня наш флот является современной, мобильной силой, защищающей интересы страны в Мировом океане. На вооружении кораблей находится самое современное высокоточное оружие, которого очень боятся наши противники, — пишут губернатор и глава парламента.
Кроме того, Беглов и Бельский напомнили, что Петербург уже более трех веков — морская столица России. Они пожелали флотоводцам здоровья, успехов и побед на благо России.
К слову, традиционные торжества в честь Дня ВМФ в центре Петербурга отменены. Парада и салюта не будет. Некоторые мероприятия перенесли в Кронштадт, в частности, концерт и другие активности.