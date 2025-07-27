Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем ВМФ

Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Военно-Морского Флота. Текст обращения распространила пресс-служба Смольного. По словам Беглова и Бельского, этот праздник отражает великую историю и победный дух народа России, а также напоминает о великих подвигах и первооткрывателей, и моряков.