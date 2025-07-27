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Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем ВМФ

Праздник в этом году отмечают в Кронштадте, а не в центре Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Военно-Морского Флота. Текст обращения распространила пресс-служба Смольного. По словам Беглова и Бельского, этот праздник отражает великую историю и победный дух народа России, а также напоминает о великих подвигах и первооткрывателей, и моряков.

— Сегодня наш флот является современной, мобильной силой, защищающей интересы страны в Мировом океане. На вооружении кораблей находится самое современное высокоточное оружие, которого очень боятся наши противники, — пишут губернатор и глава парламента.

Кроме того, Беглов и Бельский напомнили, что Петербург уже более трех веков — морская столица России. Они пожелали флотоводцам здоровья, успехов и побед на благо России.

К слову, традиционные торжества в честь Дня ВМФ в центре Петербурга отменены. Парада и салюта не будет. Некоторые мероприятия перенесли в Кронштадт, в частности, концерт и другие активности.

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