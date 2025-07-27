Жители Красноярского края второй день сидят без мобильного интернета

Жители Красноярского края столкнулись с масштабным отключением мобильного интернета. Абоненты нескольких крупных операторов связи сообщают о проблемах с доступом в сеть. По данным сайта Сбой.рф, интернета нет у всех крупных операторов связи в Красноярском крае.
Представители телекоммуникационных компаний пояснили, что ограничения в работе мобильного интернета связаны с мерами безопасности. При этом точные сроки восстановления полноценной работы сервисов остаются неизвестными.
Оператор T2 в комментариях к посту паблика «Жесть Красноярска» подтвердил наличие ограничений, пояснив их мерами безопасности. Аналогичные сообщения получили пользователи от представителей «Т-Мобайл».
Компания «Билайн» предоставила несколько иную информацию. В службе поддержки заявили, что проблема не связана с работой их оборудования, и отметили, что сроки восстановления интернета неизвестны. В пресс-службе T2 уточнили, что компания не может повлиять на текущие ограничения, так как они вызваны внешними факторами.
Оператор «Мегафон» также подтвердил наличие технических сложностей, отметив при этом стабильную работу собственной сети. В компании заверили, что интернет либо уже восстановлен, либо будет доступен в ближайшее время.