Жители Красноярского края второй день сидят без мобильного интернета

Компания «Билайн» предоставила несколько иную информацию. В службе поддержки заявили, что проблема не связана с работой их оборудования, и отметили, что сроки восстановления интернета неизвестны. В пресс-службе T2 уточнили, что компания не может повлиять на текущие ограничения, так как они вызваны внешними факторами.