Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

Собянин отметил, что в московских офисах «Мои документы» работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах.