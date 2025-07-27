Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником, поблагодарив их за чуткость и профессионализм.
Собянин отметил, что в московских офисах «Мои документы» работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов, которые ежедневно помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход. Также сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах.
«Поздравляю сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником… Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.