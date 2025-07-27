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В последнее воскресенье июля красноярцы отмечает День военно-морского флота

Этот праздник, символизирует мужество, отвагу и преданность Родине военных моряков, испокон веков охраняющих морские рубежи страны.

Этот праздник, символизирует мужество, отвагу и преданность Родине военных моряков, испокон веков охраняющих морские рубежи страны.

В Красноярском краевом Лесопожарном центре немало тех, кто в разные годы носил форму с Андреевским флагом. Один из них — Артём Кудряшов, начальник Казачинской лесопожарной станции.

После окончания Красноярского речного училища Артём был призван в ВМФ осенью 2012 года. Как выпускника профильного учебного заведения, его сразу направили служить во Владивосток, на эсминец «Быстрый».

«Практически всю службу провёл в море, — рассказывает Артём. — В порты заходили только для пополнения запасов. Побывал в Японии и на Аляске».

После демобилизации Артём четыре года работал в речном пароходстве. Однако, рассказы отца, который трудился трактористом в Казачинской пожарно-химической станции, вдохновили его попробовать себя в деле охраны лесных богатств.

Всем морякам Артем пожелал, чтобы в судьбах не было штормов.