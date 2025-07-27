Стоимость стирального порошка в Ростовской области превысила 210 рублей

В Ростовской области стоимость стирального порошка превысила 210 рублей за килограмм. Об этом сообщает на своем сайте Ростовстат.
По информации ведомства, на 21 июля средняя цена на стиральный порошок в Ростовской области составила 180, 52 рубля за килограмм. В Волгодонске стоимость этого товара оказалась самой высокой — 210, 52 рубля, в Таганроге — самой низкой — 156 рублей. В донской столице средство для стирки продается в среднем за 184 рубля.
Кроме того, специалисты узнали средние цены на хозяйственное и туалетное мыло в Ростовской области. Первое подается в регионе за 59, 95 рублей за 200 граммов. Дороже всего — в Ростове: 63, 79 рублей, дешевле — в Сальске — 56, 30.
Туалетное в среднем стоит 59, 52 рубля за 100 граммов. Больше всего за него придется заплатить жителям донской столицы — 61, 82 рубля, меньше всего — жителям Волгодонска — 54, 23 рубля.