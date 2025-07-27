Стоимость стирального порошка в Ростовской области превысила 210 рублей

По информации ведомства, на 21 июля средняя цена на стиральный порошок в Ростовской области составила 180, 52 рубля за килограмм. В Волгодонске стоимость этого товара оказалась самой высокой — 210, 52 рубля, в Таганроге — самой низкой — 156 рублей. В донской столице средство для стирки продается в среднем за 184 рубля.