В Иркутском районе проверили несколько важных объектов

Так, заместитель министра здравоохранения иркутской области Галина Синькова проверила работу аптечных пунктов, организованных на базе фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях района. Такая работа ведется с целью обеспечения лекарствами жителей тех деревень, где нет аптек. Например, аптечный пункт работает в ФАПе в Усть-Куде. На сегодняшний день население деревни составляет около 2700 человек и есть тенденция к росту.