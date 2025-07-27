В Иркутском районе проверили несколько важных объектов

На территории Иркутского района работали главы министерств областного правительства: они посетили наиболее важные объекты и обсудили с ответственными лицами наиболее актуальные вопросы.
Так, заместитель министра здравоохранения иркутской области Галина Синькова проверила работу аптечных пунктов, организованных на базе фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях района. Такая работа ведется с целью обеспечения лекарствами жителей тех деревень, где нет аптек. Например, аптечный пункт работает в ФАПе в Усть-Куде. На сегодняшний день население деревни составляет около 2700 человек и есть тенденция к росту.
— Лекарства закупаются Иркутской районной больницей, и после консультации у фельдшера жители могут сразу приобрести необходимые препараты, — отметила Галина Синькова.
Как пояснила замминистра, в этом году появятся аптечные пункты в Большом Голоустном, Никольске, Горячем Ключе, Ширяева и Малом Голоустном.
Оценила Галина Синькова и ход ремонта в Иркутской районной больнице в поселке Дзержинск. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в этом году сюда поступит новый аппарат для проведения компьютерной томографии. Для него уже готовится помещение.
Министр образования Максим Парфенов посетил школы в Большом и Малом Голоустном, где ведется подготовка к началу учебного года.
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин и генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Максим Давыдов в Большом Голоустном проверили подстанцию «Кочергат». В этом году там планируется замена трансформатора.
Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин встретился с руководителем предприятия, которое занимается в Иркутском районе лесозаготовкой, провел осмотр лесопожарной техники и пообщался с членами добровольной пожарной команды в Горячем Ключе.