Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах

«Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий»‎, — прокомментировал управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков.