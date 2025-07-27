Исследование показало, как часто студенты пользуются ИИ на экзаменах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Каждый четвертый российский студент использовал нейросети при сдаче экзамена, при этом большинство обучающихся вузов считают использование искусственного интеллекта (ИИ) допустимым и приемлемым на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ, говорится в исследовании разработчика решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС).
«По итогам проведения опроса выяснилось, что подавляющее большинство студентов (79%) считают использование нейросетей на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ (курсовых, дипломных и т.д.) допустимым и приемлемым. ИИ воспринимается студентами как обыденный инструмент, способный облегчить обработку информации, ускорить написание текстов и структурировать сложный материал», — сказано в исследовании.
«Однако только 25% респондентов признались в том, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзаменов», — добавляется там.
Чаще всего студенты применяют нейросети для поиска информации при выполнении заданий, подготовке к семинарам и экзаменам. Каждый второй респондент использует искусственный интеллект при работе с письменными заданиями и для объяснения сложных тем.
Самой популярной нейросеть у студентов является ChatGPT — он обгоняет DeepSeek более чем в два раза.
При этом только 4% респондентов углубленно изучают ИИ, интересуются внутренней логикой нейросетей и принципами их обучения. Еще 44% респондентов рассказали, что имеют начальные знания в этой области.
«Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий», — прокомментировал управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков.