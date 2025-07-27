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В поселке Михайловка Черемховского района идет ремонт поликлиники

Завершить работы планируют в этом году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поликлинике поселка Михайловка Черемховского района ведется капитальный ремонт. Исполнение проверила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова. Об этом сообщили в правительстве региона.

Работы начались в начале 2025 года и должны закончиться в декабре. Средства выделены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», общая сумма составила 70 млн рублей.

Зданию, в котором находится поликлиника, в этом году исполняется 50 лет. Рабочие уже успели обновить инженерные коммуникации, изменить планировку некоторых помещений, заменить кровлю и обустроить крыльцо. Сейчас идет монтаж пожарной сигнализации, выполняются внутренние отделочные работы.