В поселке Михайловка Черемховского района идет ремонт поликлиники

Зданию, в котором находится поликлиника, в этом году исполняется 50 лет. Рабочие уже успели обновить инженерные коммуникации, изменить планировку некоторых помещений, заменить кровлю и обустроить крыльцо. Сейчас идет монтаж пожарной сигнализации, выполняются внутренние отделочные работы.